مقتل 'إرهابيين' في بن قردان التونسية

قالت وزارة الداخلية التونسية إن قواتها قتلت الاثنين مسلحا بعد محاصرته وتبادل إطلاق النار معه ببلدة بن قردان قرب الحدود الليبية فيما فجر مرافق له نفسه، حسب بيان.

ولم تعط وزارة الداخلية مزيدا من التفاصيل عن هوية المسلحين لكن مصدرا أمنيا قال إنه يرجح أن يكون المسلحان "إرهابيين وضعتهما الوزارة على لائحة التفتيش منذ أسابيع".

وكانت الداخلية دعت الأسبوع الماضي "التونسيين للمساعدة في التفتيش السريع على عنصرين إرهابيين خطيرين" نشرت صورهما خشية شن هجمات.

تحديث 16:21 ت.غ

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن قوات الأمن تحاصر مسلحا وتتبادل معه إطلاق النار في بيت ببلدة بن قردان. فيما فجر أحد مرافقي المحاصر نفسه.

ورجح مصدر أمني أن يكون المسلحان "إرهابيين وضعتهما الوزارة على لائحة التفتيش منذ أسابيع". وكانت الداخلية التونسية قد طلبت من المواطنين المساعدة في العثور على "عنصرين إرهابيين خطيرين"، ونشر صورهما خوفا من تنفيذهما هجمات محتملة.

وعقب هجمات دامية تم تنفيذها على يد متشددين في 2015، سقط إثرها عشرات القتلى من السياح في متحف باردو ومنتجع سوسة السياحي، تعيش القوات التونسية حالة تأهب قصوى، خشية مخاطر محتملة تشكلها الخلايا النائمة للتنظيمات المتشددة، بالتزامن مع عودة مقاتلين من سورية والعراق وليبيا، بعد هزيمة داعش في تلك البلدان.

المصدر: رويترز