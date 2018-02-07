التحالف الدولي يقصف قوات موالية للأسد

قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الأربعاء إنه نفذ قصفا جويا ضد "قوات موالية للنظام السوري" هاجمت مقرا لقوات سورية الديموقراطية.

وأوضح التحالف في بيان أن جنوده كانوا متواجدين مع قوات سورية الديموقراطية أثناء الهجوم الذي وقع على بعد ثمانية كيلومترات شرق الخط الفاصل على نهر الفرات.

وأضاف أن "التحالف نفذ غارات ضد القوات المهاجمة لردع التصرفات العدائية ضد حلفائنا في مهمة التحالف لهزيمة داعش".

وتدعم الولايات المتحدة قوات سورية الديموقراطية التي حررت مناطق كانت تحت سيطرة تنظيم داعش، وأبرزها مدينة الرقة التي كانت معقل التنظيم المتطرف.