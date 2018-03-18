معدل احتساء القهوة في أميركا يصل لأعلى مستوى منذ سنوات

أظهرت دراسة حديثة أجريت في قطاع صناعة المشروبات أن عدد الأميركيين الذين يحتسون القهوة يوميا وصل لأعلى مستوى له منذ 2012 مع ارتفاع الطلب عليها في المنازل والأماكن العامة.

ووفقا لمسح طلبت رابطة القهوة الوطنية إجراءه، ونشرت نتائجه خلال مؤتمرها السنوي في نيو أورليانز بالولايات المتحدة قال 64 بالمئة من الأميركيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر أنهم احتسوا قدحا من القهوة في اليوم السابق للمسح في 2018 مقارنة بنسبة 62 بالمئة في 2017.

وارتفع الطلب في السوق الأميركية على المشروبات التي تحتوي على الكافيين، بينما استمر الطلب على الصودا والعصائر في التراجع، حسب المسح ذاته.

وفاق معدل استهلاك القهوة منزليا نظيره خارج المنزل إذ بلغ الأول 79 بالمئة.