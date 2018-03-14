لماذا يريد مشرعون أميركيون اعتبار الجزيرة وكيلا أجنبيا؟

خاص بـالحرة/

طلب نواب في الكونغرس من وزارة العدل إدراج قناة الجزيرة القطرية على لائحة الوكلاء الأجانب، على خلفية "ترويجها للأنشطة الإرهابية حول العالم من خلال الإشادة بها والمنظمات الإرهابية المختلفة"، حسب قولهم.

وتوقع النائب الجمهوري تيد بو في تصريح لقناة "الحرة"، أن تصدر وزارة العدل قرارها قريبا بالموافقة على الطلب.

وأضاف أن إدراج الجزيرة على هذه اللائحة "يعني أنها تحاول التأثير على الولايات المتحدة من خلال الترويج لمواضيع وملفات غير صحيحة، وعلى الأميركيين أن يعرفوا أنها تروج لمجموعات إرهابية".

وسبق لوزارة العدل الأميركية أن أدرجت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قناة روسيا اليوم على لائحة الوكلاء الأجانب.

ودافع النائب بو عن الخطوة، وقال إنها ليست اعتداء على الصحافة، فالقرار المحتمل بهذا الصدد سيسمح للقناة بمواصلة عملها، كوكيل أجنبي. وأضاف "لا يمكنك دعم الإرهاب الذي يؤذي العالم كله وليس الأميركيين فحسب. سوف نفضح هذا الدعم، ونريد للجزيرة أن تعلم أننا نعلم أنها تمول الإرهاب حول العالم".