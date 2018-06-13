الخارجية الأميركية: تحدثنا مع السعوديين حول الاعتقالات الأخيرة

عقدت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس النواب الأميركي جلسة الأربعاء شارك فيها مساعد وزير الخارجية بالوكالة ديفيد ساترفيلد، ركزت خصوصا على ملفات إيران وسورية ولبنان واليمن وليبيا والسعودية.

وأعرب ساترفيلد عن تفاؤله إزاء مستقبل المنطقة، وقال إن ميزانية 2019 تعزز الأولويات الأمنية الأميركية في المنطقة وتروج للاستثمار.

وشدد المسؤول الأميركي على أن هزيمة داعش هدف أساسي، مشيرا إلى خسارة التنظيم معظم الأراضي في شمال سورية فيما لا يزال القتال مستمرا.

وقال إن أي قرار يتعلق بالتواجد العسكري في سورية أو أي مكان آخر يعتمد على النجاح في تدمير داعش وصد التمدد الإيراني.

وأضاف أن "النظام الإيراني يشكل تهديدا للأمن الدولي ويجب أن نتحرك حياله بشكل مشترك مع الحلفاء".

وقال أيضا إن "النظام السوري غير مستعد على ما يبدو لقطع علاقاته مع إيران ووقف اعتماده عليها"، مضيفا "هدفنا أن نرى الإيرانيين يغادرون كل سورية وليس جنوبها فقط".

وتطرق المسؤول الأميركي أيضا إلى التطورات في السعودية، وقال إن الإدارة تدعم رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للإصلاح، وترى أنه حقق خطوات كبيرة في هذا الإطار، مضيفا "تحدثنا مع السعودية حول حملة الاعتقالات الأخيرة" التي طالت ناشطين في المملكة.

وبالنسبة للعراق، قال ساترفيلد إنه "يمر في منعطف حرج"، مضيفا "نعمل في هذا البلد لإعادته إلى دوره المحوري". وأضاف "منخرطون مع كل المستويات الحكومية في العراق لنمنع أي هيمنة خارجية على البلاد".

وبينما قالت رئيسة اللجنة إن "حزب الله فاز في انتخابات لبنان والاستمرار بمساعدة الجيش اللبناني لم يعد منطقيا"، أكد ساترفيلد أن الدعم المستمر للجيش اللبناني يعد أحد عناصر الاستقرار في لبنان، مشيرا إلى أن البرنامج الخاص بذلك يخضع للمراجعة بشكل دوري.