مؤشر الفساد في العالم.. ما ترتيب بلدك؟

أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرا جديدا حول مؤشر الفساد في 180 دولة حول العالم لعام 2017.

وذكر التقرير أن المؤشر يظهر أن غالبية الدول أحرزت تقدما ضئيلا أو لم تحرز أي تقدم على الإطلاق لإنهاء الفساد، بينما يخاطر الصحافيون والناشطون في الدول الفاسدة بحياتهم كل يوم للتعبير علنا عن آرائهم.

واستند المؤشر إلى مقياس (صفر- 100) حيث يكون صفر هو أعلى معدلات الفساد و100 هو انعدام وجود فساد على الإطلاق.

وحققت ثلثا دول العالم أقل من 50 درجة في هذا المؤشر.

والدول الخمس الأولى التي جاءت في مقدمة القائمة، أي التي حققت أقل معدلات الفساد، كانت نيوزيلاندا (89 درجة)، والدنمارك (88)، وفنلندا (85)، والنرويج (85)، وسويسرا (85)، بينما حققت الصومال (9 درجات) وجنوب السودان (12) وسورية (14) أعلى معدلات الفساد.

وهذا ترتيب الدول العربية في المؤشر العالمي:

الترتيب 21- الإمارات (71 درجة)

29- قطر (63)

57- السعودية (49)

59- الأردن (48)

68- سلطنة عمان (44)

74- تونس (42)

81- المغرب (40)

85- الكويت (39)

103- البحرين (36)

112- الجزائر (33)

117- مصر (32)

122- جيبوتي (31)

143– لبنان (28)

143- موريتانيا (28)

148- جزر القمر (27)

169- العراق (18)

171- ليبيا (17)

175- السودان (16)

175- اليمن (16)

178- سورية (14)

180- الصومال (9)