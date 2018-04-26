إدانة كوسبي بالاعتداء الجنسي

أدانت هيئة محلفين في ولاية بنسلفانيا الخميس الممثل الكوميدي بيل كوسبي (80 عاما) بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على الموظفة السابقة في جامعة تمبل أندريا كونستاند في منزله بمدينة فيلادلفيا عام 2004.

تقرير سابق لقناة "الحرة" حول قضية كوسبي:

ولم يقرر القاضي الذي أعلن القرار موعد النطق بالحكم، لكن كوسبي سيبقى طليقا بكفالة إلى ذلك الحين.

وتصل مدة العقوبة في هذه القضية إلى 10 سنوات، وربما يسجن لفترة أقل لاعتبارات عمرية.

ولم يبد كوسبي أي رد فعل خلال النطق بالإدانة، لكنه صاح في وجه المحامي العام للمقاطعة كيفن ستيلي، بعدما طلب الأخير سجنه على الفور خشية فراره.

وبدت كونستاند ثابتة، ثم عانقت محاميها وفريق الادعاء.

ولوح كوسبي للواقفين في محيط المحكمة بمدينة نوريستاون، ثم ركب سيارة، وغادر من دون الإدلاء بتصريحات صحافية.

وقالت كونستاند للمحلفين بشأن الواقعة إنه قام بشل حركتها بعد تخديرها ثم اغتصبها.

يذكر أن حوالي 60 امرأة اتهمن كوسبي بتخديرهن والاعتداء عليهن جنسيا خلال مسيرته الفنية.

وجاءت إدانة كوسبي بعد حوالي أسبوعين من إعادة محاكمته، التي قدم خلالها الادعاء خمس نساء أخريات اتهمنه بتخديرهن والاعتداء عليهن.

واتخذت الهيئة المكونة من سبع رجال وخمس نساء قرارها بعد حوالي 14 ساعة من المداولات.

وكان قاض قد ألغى في حزيران/يونيو الماضي محاكمة كوسبي بعد إعلان هيئة محلفين عدم توصلها إلى قرار، لكن المدعين تمكنوا من إعادة محاكمته.

وحقق كوسبي نجاحا باهرا من خلال برنامج "ذا كوسبي شو" في ثمانينيات القرن الماضي قبل أن تلاحقه الاتهامات الجنسية.