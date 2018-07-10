رسميا.. كريستيانو رونالدو ينضم إلى يوفنتوس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني الثلاثاء انتقال نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس بطل دوري كرة القدم في إيطاليا للسنوات السبع الأخيرة.

وقال النادي الإسباني إن الانتقال تم بناء على طلب المهاجم البرتغالي صاحب الـ 33 عاما.

ولم يفصح ريال مدريد عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام إسبانية وبرتغالية قدرت المبلغ الذي سيدفعه النادي الإيطالي بحوالي 100 مليون يورو.

ورونالدو، الذي انضم للنادي الإسباني في 2009 قادما من مانشستر يونايتد الإنكليزي، هو الهداف التاريخي لريال مدريد بـ 451 هدفا سجلها في 438 مباراة.

وفاز النجم البرتغالي بلقب أفضل لاعب في العالم في خمس مناسبات، آخرها عن عام 2017.