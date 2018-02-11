قبرص: تركيا تمنع سفينة من التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط

قالت قبرص الأحد إن الجيش التركي منع منصة حفر تعاقدت عليها شركة إيني الإيطالية من الاقتراب من منطقة للتنقيب عن الغاز الطبيعي.

وأضافت قبرص إن سفينة الحفر سايبم 12000 كانت في طريقها من موقع بين الجنوب والجنوب الغربي من قبرص إلى منطقة في جنوب شرقي الجزيرة عندما أوقفتها السفن الحربية التركية الجمعة.

وأعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إن بلاده تتخذ الخطوات "اللازمة" تجاه الأمر.

وقال أناستاسيادس للصحافيين في نيقوسيا: "تعكس تصرفاتنا ضرورة تفادي أي شيء يمكن أن يؤدي إلى تصعيد (الموقف) دون التغاضي بالطبع عن انتهاك تركيا القانون الدولي".

وأكد متحدث باسم شركة إيني المملوكة للدولة الإيطالية أن سفنا حربية تركية أوقفت سفينة الحفر الجمعة.

وقال المتحدث إن السفن الحربية التركية طالبت سفينة التنقيب بعدم مواصلة طريقها بسبب أنشطة عسكرية في المكان المقصود.

ونفذت السفينة الأوامر وستبقى في مكانها لحين تغير الأوضاع، حسب المتحدث.

وحصلت سايبم 12000 على تصريح للحفر في منطقة كاليبسو التي تبعد أقل من مئة كيلومتر عن حقل ظهر العملاق قبالة الساحل المصري. وكانت السفينة في طريقها لموقع بحري يعرف باسم (بلوك 3) حيث كان من المقرر أن تبدأ العمل.

وعرقلة سفينة الحفر أحدث حلقات المزاعم المتداخلة والتوتر المستمر منذ عقود بين تركيا وقبرص في شرق البحر المتوسط الذي زاد التركيز عليه في أعقاب بعض من أكبر اكتشافات الغاز في العالم خلال العقد المنصرم.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد قال إن اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر وقبرص "غير قانونية" وإن ليس من حق أي دولة القيام بأي أبحاث أو تنقيب في هذه المنطقة.

وردا على التصريحات التركية، حذرت وزارة الخارجية المصرية من أي مساس بـ"حقوق مصر السيادية" في هذه المنطقة.

المصدر: وسائل إعلام قبرصية/وكالات