تسميم الجاسوس الروسي.. التشيك تستدعي سفير موسكو

استدعت وزارة خارجية التشيك الثلاثاء السفير الروسي لديها على خلفية ادعاءات موسكو بأن التشيك تصنع غاز الأعصاب الذي استخدم في الهجوم على جاسوس روسي سابق في مدينة سالزبري البريطانية، حسب بيان للوزارة.

وقالت الوزارة عبر "تويتر" إن "سفير روسيا الاتحادية تم استدعاؤه إلى الوزارة وسيحضر الأربعاء كي يشرح ادعاء الجانب الروسي الكاذب بأن ماد نوفيتشوك المستخدمة في الهجوم في سالزبري قد تكون صنعت في جمهورية التشيك".

وكان وزير الخارجية التشيكي مارتن شتروبنسكي نفى الادعاء الروسي السبت.

وجاءت الادعاءات الروسية بعد نفي موسكو اتهامات لندن وحلفائها لها بالوقوف وراء الهجوم في الرابع من آذار/مارس على سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري.

اقرأ أيضا: تسميم الجاسوس الروسي.. السويد تستدعي سفير موسكو

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ذكرت السبت أن "المصدر الأكثر ترجيحا لهذا الهجوم الكيميائي هو دول، دأبت منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي،ولا تزال، على القيام بأبحاث مكثفة على مواد من برنامج نوفيتشوك".

وأضافت "تلك الدول هي بريطانيا وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا والسويد".

وكانت السويد قد استدعت السفير الروسي لديها للسبب ذاته.