قرار قضائي جديد ضد إنهاء العمل ببرنامج DACA

قرر قاض فدرالي في مدينة نيويورك الثلاثاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستطيع إنهاء العمل ببرنامج "الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة" (DACA) الذي أقره الرئيس السابق باراك أوباما ويحمي مهاجرين شبابا غير شرعيين استقدموا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال، من الترحيل.

وقرار القاضي نيكولاس غاروفيس هو ثاني خطوة تتخذها محكمة أميركية لعرقلة قرار اتخذه ترامب في أيلول/سبتمبر لوقف العمل بالبرنامج مع أنه أرجأ تطبيق الخطوة لإعطاء الكونغرس مهلة ستة أشهر أي حتى آذار/مارس المقبل من أجل إعداد حل دائم.

وبحسب الأمر القضائي فإن الحكومة مطالبة بمواصلة تاستقبال طلبات تجديد الاستفادة من البرنامج للأشخاص المنتسبين إليه وأولئك الذين انتهت صلاحية عضويتهم فيه قبل الخامس من أيلول/سبتمر 2017. ولا يشمل القرار المهاجرين الشباب الذين لم يسبق لهم التسجيل في البرنامج أو أولئك الذين رفض طلبهم.

وجاء القرار فيما يناقش مجلس الشيوخ مصير المستفيدين من DACA الذين يقدر عددهم بـ800 ألف شخص. وفي حال عدم توصل الكونغرس إلى اتفاق للاحتفاظ بالبرنامج، فإن الإدارة قالت إنها لن تسعى لتمديد العمل به عندما تنتهي صلاحيته في الخامس من آذار/مارس المقبل.

وكان وزير العدل جيف سيشنز قد أعلن في أيلول/سبتمبر أن DACA سيتم إنهاؤه، مشيرا إلى أن أوباما تجاوز سلطته عندما صادق عليه في عام 2012.

يذكر أن قاض فدرالي في سان فرنسيسكو جمد في التاسع من كانون الثاني/يناير بشكل مؤقت قرار إنهاء العمل بـDACA، وهي خطوة أثارت انتقاد الرئيس ترامب آنذاك.