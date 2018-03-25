الكونغرس يحقق في النفوذ العسكري الصيني بأفريقيا

قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي ديفين نونيز الأحد إن اللجنة ستحقق في جهود الصين لكسب نفوذ عسكري واقتصادي في أفريقيا، حسب تصريحات تلفزيونية.

وأوضح نونيز في حوار لشبكة "فوكس نيوز" أن الصين تبحث "الاستثمار في موانئ وبنى تحتية حول العالم وليس فقط من أجل (زيادة) القدرات العسكرية ولكن كذلك من أجل السيطرة على تلك الحكومات".

وأضاف أن استثمارات الصين في القارة الأفريقية سمح لها بالضغط على تلك الشعوب خلال عمليات تصويت بالأمم المتحدة.

وقال: "الصين قد تقرضك مليارات الدولارات لتبني سككا حديدية أو ميناء، لكن ما اكتشفته دول إفريقية أن لذلك ثمنا".

وأشار نونيز، النائب الجمهوري عن الدائرة الـ22 بولاية كاليفورنيا، إلى افتتاح بكين قاعدة عسكرية في جيبوتي بالقرن الأفريقي كمثال على سعي الصين للتحكم في مسارات التجارة العالمية.

وتابع قائلا: "يمكنهم وقف التجارة العالمية إذا أرادوا".