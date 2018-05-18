محاكم شرعية تمنع تسجيل الطلاق في رمضان

خاص لموقع "الحرة"

منع قاضي القضاة الفلسطيني محمود الهباش الخميس تسجيل حالات الطلاق بـ "جميع أنواعه" لما بعد انقضاء شهر رمضان.

وقال في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لديوان قاضي القضاة الخميس: "إن البعض يتخذ من نقص الطعام والتدخين في رمضان سببا لإثارة المشاكل، لا سيما أن طبيعة الصائم في النهار تكون في حالة من عدم الاستقرار، وبناء عليه تكون قراراته سريعة وغير متزنة".

وطالب القضاة الشرعيين بـ"الاعتماد على تقارير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري لتبيان مدى ضرورة سماع وتسجيل حجة الطلاق إذا اقتضت الضرورة".