معركة طلاق روسية على يخت في دبي

تشهد دبي فصلا من أحداث معركة طلاق تعد من بين الأكثر تكلفة في العالم، إذ يتنازع الزوجان السابقان على حيازة يخت تزيد قيمته عن 540 مليون دولار صادرته دبي بشكل مؤقت هذا العام.

وكشفت وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة رويترز أن صندوقا تابعا لأسرة الملياردير الروسي فرهاد أحمدوف كسب حق الاستئناف الثلاثاء ضد الحجز المفروض على مركب Luna المؤلف من تسعة طوابق، ويضم مهبطين للمروحيات، فضلا عن أكبر مسبح في يخوت من هذا الحجم في العالم.

وسمح مركز دبي المالي العالمي لصندوق ستريت استابلشمنت بالتقدم بطلب استئناف قرار المصادرة من أجل أن تفرج سلطات الإمارة عن اليخت.

وكانت محكمة بريطانية قد قضت بأن أحمدوف، وهو قطب في قطاع النفط والغاز في روسيا، ملزم بدفع 567 مليون دولار لطليقته تاتيانا ميخافيلوفنا أحمدوفا، فيما وصفتها وسائل إعلام بريطانية بأنها من أكثر قضايا الطلاق تكلفة في العالم.

وتقدر مجلة فوربس ثورة الملياردير الروسي بنحو 1.4 مليار دولار، فيما وضع في آب/أغسطس الماضي على قائمة العقوبات لوزارة الخزانة الأميركية ضد رجال أعمال ذوي نفوذ وشركات تملكها الدولة الروسية.

وطلب وكلاء يعملون لصالح المحاكم البريطانية من مركز دبي المالي العالمي بـ"احتجاز اليخت"، حسب ما أفادت به صحيفة غولف نيوز الإماراتية، لأن جهات تعمل نيابة عن أحمدوفا تبحث عن أملاك طليقها حول العالم حتى تحصل على حصتها ضمن تسوية الطلاق.