تحقيق دولي بهجوم دوما

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاثنين إنها تحقق في التقارير الواردة عن وقوع هجوم كيميائي في مدينة دوما قرب دمشق.

وأوضح المدير العام للمنظمة الدولية أحمد أوزومجو أن المنظمة "أجرت تحليلات أولية للتقارير عن استخدام أسلحة كيميائية مفترضة فور ورودها"، مضيفا أن العمل جار لجمع المزيد من المعلومات من أجل "التثبت مما إذا كانت أسلحة كيميائية قد استخدمت".

وكان مسعفون ومنظمات طبية تعمل في سورية قد أفادوا بتعرض دوما، حيث آخر جيب لفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية لدمشق، لهجوم بغازات سامة وغاز الكلور. وأظهرت صور ومقاطع فيديو ضحايا يعانون من حالات اختناق وأعراض أخرى تشبه إلى حد كبير معاناة مدنيين في مدن أخرى في سورية استهدفت بأسلحة كيميائية في السابق.

وقال اتحاد منظمات الرعاية الطبية والإغاثة الدولي إن 60 شخصا على الأقل قضوا في هجوم دوما، بينما تجاوز عدد المصابين الألف، مشيرا إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.