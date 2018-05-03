بومبيو: الصحافة الحرة دعامة الديمقراطية

جددت الولايات المتحدة التزامها بتعزيز وحماية "الصحافة الحرة" باعتبارها دعامة أساسية للديمقراطية.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الـ 25 لليوم العالمي لحرية الصحافة، "بتعزيز الصحافة الحرة يكون المواطنون أكثر اطلاعا ونشاطا، ويشتركون في صنع القرار السياسي، ويمكنهم مساءلة حكوماتهم بشكل أفضل".

وأعرب البيان عن تقديره للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين "كرسوا حياتهم لتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع أنحاء العالم" رغم المخاطر الكبيرة التي يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم.