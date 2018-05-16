الخارجية الأميركية تأسف لسقوط أرواح في غزة

أعربت الولايات المتحدة عن أسفها لسقوط أرواح في قطاع غزة وحملت حركة حماس مسؤولية "المأساة" التي يعانيها الشعب هناك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت الثلاثاء "إن حماس هي التي تشجع الناس على التظاهر وتضع حياتهم في خطر".

وأضافت في مؤتمرها الصحافي اليومي "عندما ترسل حماس أناسا إلى الحدود مدججين بالأسلحة ويهددون بعبور السياج الأمني، ويلقون بقنابل الملوتوف... فإن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها".

وشددت ناورت على أن "هذه الأحداث ستتوقف إذا ما توقفت المظاهرات العنيفة. وتوقفت حماس عن التحريض على العنف".

وجددت ناورت التأكيد على أن الولايات المتحدة ترغب في تحقيق سلام بين إسرائيل والفلسطينين باعتباره "أولوية للإدارة الأميركية. نود عودة الطرفين إلى الطاولة وإجراء محادثات حول حل جيد وسلمي".