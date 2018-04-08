كل ما نعرفه عن الهجوم الكيميائي في دوما

أثار هجوم، تقول تقارير محلية إنه نفذ بواسطة غاز الكلور السام، على مدينة دوما السورية في الغوطة الشرقية، غضبا دوليا جعل واشنطن تحذر الأحد من أن منفذيه سيدفعون "ثمنا باهظا".

ما الذي حدث؟

في وقت متأخر من مساء السبت، وفق ما أعلنت منظمة الخوذ البيضاء التي تعمل في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة السورية، وقع هجوم باستخدام غاز الكلور.

وقالت المنظمة إن "طائرة هليكوبتر أسقطت برميلا متفجرا يحوي مادة كيميائية" على دوما.​

At 20:22 on Saturday 7th April a helicopter dropped a barrel bomb that contained a chemical agent in Douma, an enclave in Eastern Ghouta. 40 people, largely children and women, have been killed with hundreds being treated at medical centers. #Noimpunity. pic.twitter.com/Te919FoSia — The White Helmets (@SyriaCivilDef) April 7, 2018

الجمعية الطبية السورية الأميركية (سامز) تحدثت في بيان الأحد عن وصول "500 حالة" إلى النقاط الطبية. وأشارت إلى أعراض "فشل تنفسي وزرقة مركزية وخروج زبد من الفم وانبعاث رائحة واخزة تشبه رائحة الكلور".​

On 4/7, amidst continuous bombardment of Douma, over 500 cases, mostly women & children, were brought to local medical centers with symptoms indicative of exposure to a chemical agent. 42 reported killed. SAMS & @SyriaCivilDef condemn attack on Douma. https://t.co/X3ufJv1a9j pic.twitter.com/VWPoDvDVIt — SAMS (@sams_usa) April 8, 2018

وقال البيان إن متطوعي الدفاع المدني عثروا على 42 شخصا متوفين في منازلهم "يعانون من نفس الأعراض السريرية". وتوفي ستة أثناء تلقيهم العلاج.

من جانبها نشرت الخوذ البيضاء عبر حسابها على "تويتر" صورا تظهر جثثا متراكمة، وأخرى لأشخاص بينهم أطفال يخرج الزبد الأبيض من أفواههم.

من وراء الهجوم؟

رغم أنه لم يظهر دليل حتى الآن على مسؤولية جهة معينة عن الهجوم، إلا أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد واجه اتهامات مرارا باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع المسلح الدائر في البلاد منذ سبع سنوات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن النظام شن سلسلة من الغارات الجوية على دوما يومي الجمعة والسبت أدت إلى مقتل نحو 100 شخص عانى العديد منهم من مشاكل تنفسية.

وأشارت منظمات حقوقية دولية، من بينها هيومن رايتس ووتش، إلى أن الهجوم يطابق نمطا يستخدمه النظام السوري في التعامل مع المعارضة.

وقال الاتحاد الأوروبي إن هناك دلائل على أن القوات الحكومية السورية استخدمت أسلحة كيميائية ضد مدينة دوما المحاصرة التي تسيطر عليها قوات المعارضة، مطالبا برد دولي.

Please keep in mind that #Syria government has a disgusting record of chemical attacks against its own people. We don't know yet if the attack today on #Douma was chemical, but there's a long pattern preceding it. https://t.co/fl4CrvuoJH — Sarah Leah Whitson (@sarahleah1) April 8, 2018

وتقول سورية وحليفتها روسيا إن الاتهامات الموجهة إليها "مفبركة".

هل سيكون هناك رد فعل عسكري؟

رفض مستشار الأمن في البيت الأبيض توم بوسيرت استبعاد القيام بعمل عسكري ردا على الهجوم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن التقارير إذا تأكدت "فستكون مروعة وتستدعي ردا فوريا من المجتمع الدولي".

وحذر السناتوران الجمهوريان البارزان ليندسي غراهام وجون مكين من مغبة عدم التحرك حيال الهجوم.