استمرار إجلاء المقاتلين والمدنيين من دوما

تتواصل عمليات إجلاء مقاتلي جيش الإسلام والمدنيين من دوما وفق اتفاق مع الروس يسمح للقوات النظامية السورية بالسيطرة على المنطقة التي تعد آخر جيب للمعارضة في غوطة دمشق الشرقية.

ومنذ صباح الجمعة، تتجمع حافلات تقل مقاتلين ومدنيين عند أطراف الغوطة الشرقية بانتظار اكتمال قافلة جديدة لتنطلق بدورها إلى مناطق سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة في شمال البلاد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن دفعة جديدة تضم الآلاف من مقاتلي جيش الإسلام والمدنيين خرجت بعد منتصف ليل الخميس الجمعة، فيما يستعد آخرون للمغادرة.

#المرصدالسوري قافلة جديدة من المهجَّرين تنطلق نحو الشمال السوري وتحضيرات متواصلة لنقل دفعة جديدة من مقاتلي #جيش_الإسلام ورافضين للاتفاقhttps://t.co/jFbmee59NI — #المرصدالسوري #SOHR (@syriahr) April 13, 2018

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن "خرجت 85 حافلة على متنها نحو أربعة آلاف شخص من مقاتلين ومدنيين بعد منتصف الليل من الغوطة الشرقية، وهي في طريقها حاليا إلى منطقة الباب في شمال سورية".

وتشكل دوما منذ أيام محور اهتمام المجتمع الدولي إثر تقارير عن هجوم يشتبه في أنه كيميائي وقع السبت وأسفر وفق مسعفين وأطباء عن مقتل أكثر من 40 شخصا ودفع دولا غربية على رأسها الولايات المتحدة إلى التلويح برد عسكري.