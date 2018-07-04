بالصور.. قصة ميلاد العلم الأميركي الحالي

يعتبر العلم الأميركي مصدر صمود وفخر ووحدة بين الأميركيين، إلا أن تصميمه لم يكن دائما على هيئته الحالية، فقد جرت عليه عشرات التعديلات منذ نحو 250 عاما.

فالعلم الأميركي الحالي يتكوّن من 50 نجمة بيضاء داخل مربع أزرق في أعلى اليسار تمثل الولايات الـ50 الحالية، و13 شريطا بالأبيض والأحمر تمثل المستعمرات البريطانية الـ13 الأصلية التي كانت موجودة قبل الثورة الأميركية والتي أصبحت ولايات بعد الاستقلال عن بريطانيا في عام 1776.

غير أن هذا العلم جرى عليه 26 تعديلا رسميا منذ العلم الأول الذي اعتمد رسميا في 1777. كما رفعت العديد من الأعلام الأخرى غير الرسمية قبل الاستقلال.

وبمناسبة عيد الاستقلال الأميركي الذي يصادف الرابع من تموز/يوليو أطلق موقع Pop Chart Lab المتخصص في تصميم الإنفوغرافيك ملصقا يضم 48 من الأعلام الأميركية الرسمية وغير الرسمية التي اعتمدت خلال السنوات الـ247 الماضية، غير أنها لا تضم أعلاما كونفدرالية، وهي الأعلام التي رفعها الجانب الكونفدرالي (الجنوبي) خلال الحرب الأهلية الأميركية.

ويعكس هذا الملصق الصعوبة التي وجدها الأميركيون في تمثيل الولايات التي كانت تزداد عددا باضطراد. ففي عام 1861 كانت هناك 34 ولاية أميركية، وكانت هناك أربع نسخ مختلفة للعلم، حيث كان البعض ينظم النجوم داخل نجمة كبيرة، وهناك من يبعثرها بثلاث طرق مختلفة.

والمسألة لم تنته بعد، فهناك من صمم علما جديدا يضم 51 نجمة في حال أصبحت بورتوريكو ولاية أميركية، إذ أنها الآن إقليم تابع للولايات المتحدة، وهناك من يطالب بانضمامه كولاية وليس كإقليم.

العلم الأول

يعتبر العلم الأول الذي يدعى "علم الاتحاد الجليل" أو "علم الكونغرس" علم الثورة، إذ رفعه الثوار الأميركيون في 1775 في بداية الثورة على بريطانيا، ويتكون من 13 شريطا ​بالأبيض والأحمر، والعلم البريطاني في مربع في أعلى اليسار. وفي 1777 استبدل العلم البريطاني بـ13 نجمة بيضاء داخل مربع أزرق وقد تم توزيع هذه النجوم الـ13 بثلاث طرق مختلفة حتى عام

1795، حين انضمت ولايتان أخريان إلى الاتحاد فأضيفت نجمتان ليصل العدد إلى15، كما أضيف شريطان آخران. ومع دخول مزيد من الولايات إلى الاتحاد الأميركي أضيفت نجوم جديدة، لكن بقيت الأشرطة على 13.

وقد اعتمد التصميم الحالي بـ50 نجمة في عام 1960 بعد دخول ولاية هاواي إلى الاتحاد.

أعلام غير رسمية

فيما يلي بعض الأعلام غير الرسمية التي رفعها الأميركيون، لا سيما خلال الثورة

الأميركية ومع بداية تكوين البلاد.

علم الشرائط المتمردة

​​هذا العلم رفع قبل نحو عشر سنوات من الاستقلال، وربما كانت الشرائط ​التسعة بالأبيض والبرتقالي تمثل الولايات التسع التي حضرت اجتماعا احتجاجيا ضد الضرائب التي كانت بريطانيا تفرضها آنذاك.

علم فورستر

​هذا العلم يشمل 13 شريطا أبيض على خلفية برتقالية، وكانت تمثل المستعمرات التي خرجت في مسيرات ضد البريطانيين.

علم شجرة الصنوبر

​كانت شجرة الصنوبر رمزا للولايات الشمالية لفترة طويلة قبل الثورة، حيث كان البريطانيون يحصدونها بكثافة في تلك المنطقة. وقد رفع هذا العلم الثوار الأميركيون في ولاية ماستشوستس.

علم "لا تمشِ فوقي"

​هذا العلم الذي يظهر صورة حية وكتب عليه عبارة "لا تمشِ فوقي" DON’T TREAD ON ME له دلالات أخرى في التاريخ المعاصر، لكنه رفع في 1775 على السفن الحربية التي كانت تقاتل البريطانيين. ويدعى علم غادسون نسبة إلى العقيد كريستوفر غادسون من ساوث كارولاينا.

أما اليوم فلهذا العلم دلالات مختلفة، إذ استخدمه البعض كرمز للحرب على

​الإرهاب، واستخدمته بعض السفن الحربية المعاصرة، واستخدمه حزب الشاي في تظاهراته، واستخدمه أيضا لاعبو كرة السلة وكرة القدم.

علم "أغزو أو أموت"

​هذا العلم رفعه الثوار في مدينة بيدفورد في ولاية ماستشوستس في 1775، وفيه صورة لذراع تحمل سيفا ومحمية بالغيوم، وكتب عليه عبارة "أغزو أو أموت" باللاتينية Vince Aut Morire.

التحالف الفرنسي

هذا العلم صمم في 1781 للاحتفال بالدور الذي لعبته فرنسا في مساعدة الثوار أثناء ​الثورة الأميركية.

المصدر: موقع usflag.org وموقع popchartlab.com