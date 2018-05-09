مصر تلاحق 'فاحشات' دراما رمضان

مصطفى هاشم/ خاص بـ"موقع الحرة"

خصص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لجنة منبثقة عن لجنة الدراما مهمتها مراقبة جميع الأعمال الفنية التي ستعرض خلال شهر رمضان.

واللجنة مخولة بفرض غرامة على كل "لفظ فاحش" في الدراما التلفزيونية للمرة الأولى قدرها 250 ألف جنيه (14 ألف دولار تقريبا).

المنتج جمال العدل وفي حديث لـ"موقع الحرة" يسأل المجلس الأعلى: "ما معنى لفظ فاحش من الأساس؟ اكتب قائمة بهذه الألفاظ، أو على الأقل نبه لما يأتي من الهيئة العامة للمصنفات".

وكان رئيس المجلس مكرم محمد أحمد قد أعلن وضع ضوابط أخلاقية جديدة على الدراما الرمضانية، قائلا "عشنا ثماني سنوات من الفوضى لا حدود ولا قيم ولا التزام بأي شيء".

مراعاة تقاليد المجتمع

ومن ضمن المعايير الملزمة للقنوت والتي وضعها المجلس في وقت سابق، ضرورة مراعاة الدراما لتقاليد المجتمع، ومنع كل ما يحبذ أو يروج للتدخين أو يتضمن الإساءة للمرأة، ووقف الأمور الخاصة بالإساءة للعقائد أو التحريض على العنف.

وفرضت المعايير الانتهاء من تصوير 50% على الأقل من العمل الدرامي قبل عرضه وإفساح المجال لتمجيد الدور البطولي لرجال القوات المسلحة والشرطة.

وحذر المجلس الأعلى للإعلام القنوات الفضائية من عرض أعمال من دون إجازة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، كما شدد رئيس المجلس الأعلى للإعلام على عدم التساهل في تطبيق القانون ومنع عرض أي منتج درامي قبل الحصول على التصريحات الرقابية بكل مراحلها.

رقابة أخرى

ورغم أن في مصر جهة رقابية تشاهد الأعمال الدرامية وتجيزها قبل عرضها، وهي "الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية" وتتبع وزارة الثقافة، إلا أن المجلس سيراقب أيضا لضمان "ضبط المنظومة الأخلاقية"، حسب خيرية البشلاوي عضو لجنة الدراما المنبثقة عن المجلس الأعلى للإعلام التي تحدثت لـ"موقع الحرة".

لكن المنتج العدل يقول: "ليس هناك ما يستدعي تماما إصدار هذا القرار، في شركتي تأتي الرقابة العامة والمصنفات تشاهد المسلسل وتضع ملاحظاتها عليه، ويجب أن أرضخ لها وإلا فلن يتم عرض المسلسل، ثم تأتي كل محطة لتزيل ما تراه غير مناسبا للظهور على شاشتها، معنى هذا أن تكون هناك رقابة على الرقابة على الرقابة".

وأشارت لجنة الدراما بالمجلس أنها لا تختص بالنواحي الفنية الإبداعية، ولكن تختص بمدى خلوها من الألفاظ البذيئة والعنف غير المبرر والحض على الكراهية والأمور المتعلقة بحماية حقوق المشاهدين.

وتؤكد البشلاوي: "أي إسفاف سيواجه بالغرامة ولا تراجع، لأنه لا يصح أن ننقل الشارع البذيء للشاشة ولن نسمح بذلك".

وأنشأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 2016 ليكون "السلطة المختصة في مصر بحماية الرأي والفكر والتعبير وضمان استقلال الإعلام طبقا لنصوص الدستور والقانون، ويتولى منح تراخيص العمل الإعلامي ووضع المعايير وتقييم الأداء" بحسب الموقع الرسمي للمجلس.

وقال المخرج محمد فاضل رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن "البعض يعامل الدراما التلفزيونية كما لو كانت سلعة يتصرفون بها كما يحلو لهم، ولكنها سلعة ذات طبيعة خاصة، وأرى أن كلمة حرية مطلقة تمثل الفوضى".

وأضاف "أنت حر ما لم تضر، لذلك قام المجلس الأعلى للإعلام بوضع معايير خاصة بالأعمال الدرامية طبقاً للقانون".

ونوه فاضل إلى أن العقوبة قد تصل إلى حد "منع عرض العمل، أو إنذار القناة التي ستعرضه"، مشددا على ضرورة أن تنتهي المسلسلات "قبل 15 رمضان لتتمكن الرقابة من المراجعة".

وكانت الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية قد منعت عرض عدد من الأفلام السينمائية في السنوات الأخيرة إما لأسباب سياسية مثل فيلم "اشتباك"، وإما لأسباب أخرى كفيلمي "لا مؤاخذة"، و"حلاوة روح".

"تفتيش الضمائر"

الناقدة ماجدة خيرالله اعتبرت الأمر "عودة لمحاكم التفتيش، وتفتيش على الضمائر"، مشيرة إلى أنه غير لائق في زمن القنوات المفتوحة".

وأضافت لـ"موقع الحرة": "هم يريدون الرقابة على كل كلمة، وعبارة ألفاظ فاحشة مطاطة والتقييم يختلف من شخص لآخر".

لكن رئيس المجلس الأعلى رد على الاتهام بالتضييق على الحريات، قائلا: "لسنا فاشيين ولا نكبل الحريات لكننا نستهدف الحفاظ على القيم".

غموض

يعتقد أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة الدكتور صفوت العالم أن من الخطأ اتخاذ القرار قبل رمضان، وعدم منح المنتجين مدة كافية للتطبيق أو إبداء الرأي في الأمر.

ويقول لـ"موقع الحرة": "نحن الآن لا نعرف هل سيطبق القرار على المنتج أم الكاتب أم القناة التي ستعرض المسلسل؟".

وكان ضروريا بحسب العالم أن يفتح المجلس حوارا مع مجتمع الدراما من منتجين وكتاب السيناريو ومخرجين ورؤساء القنوات، قبل القرار والاتفاق على فحواه وكيفية تطبيقه.

وتجد الناقدة خيرالله صعوبة في تطبيق هذا القرار على أرض الواقع، مشيرة إلى أن "القنوات والمنتجين لن يستجيبوا".