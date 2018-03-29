فرنسا.. البحث عن رجل حاول دهس عسكريين

بدأت الشرطة الفرنسية عمليات بحث وتمشيط عن رجل حاول الخميس دهس عسكريين بسيارته قرب ثكنة فارس-اليير-ايه-ريسيه في وسط شرق فرنسا.

وقالت مصادر أمنية إن الرجل "حاول صدم عسكريين من فوج المدفعية 93 في فارس، قبل أن يتوجه بالإهانات إلى آخرين ويلوذ بالفرار".

ونفت السلطات وقوع إصابات.

وأفادت مصادر محلية بأن الجنود كانوا يركضون على جانب الطريق وقد اضطروا إلى أن يلقوا بأنفسهم في حفرة لتفادي السيارة،

ولم تتضح بعد دوافع الهجوم الذي يأتي في وقت تشهد فرنسا حالة تأهب قصوى بعد مقتل أربعة أشخاص الجمعة في حادث إرهابي قرب كاركاسون جنوب فرنسا.