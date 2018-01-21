أنباء عن اعتقال ابن محافظ النجف بتهمة الاتجار بالمخدرات

قالت وسائل إعلام محلية إن قوة أمنية ألقت القبض على نجل محافظ النجف جواد لؤي جواد بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وأفادت الشرطة الاتحادية العراقية في بيان نشر على صفحتها في فيسبوك، بأنها القت القبض على أفراد عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص وضبطت بحوزتهم خمسة كيلوغرامات و600 غرام من (الحشيشة) ومسدس و7000 ألف حبة (مخدرة)".

وقالت وسائل الإعلام التي نشرت الخبر إن "ابن محافظ النجف كان من بين المعتقلين الثلاثة".

ونشر مدونون صورا لأكياس الحشيشة والأقراص المخدرة وهويات رسمية وصور، بالإضافة إلى أسلحة تم ضبطها مع أفراد العصابة.

وتبين الصور التي نشرها المدونون، هويات رسمية تابعة لجهاز المخابرات ومجلس الوزراء العراقي والعتبة العباسية ومحافظة النجف وأماكن أخرى، كلها باسم "جواد لؤي جواد".

كما يظهر في إحدى الصور مرتديا بدلة عسكرية برتبة ملازم.