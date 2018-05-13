بالصور.. إخماد حريق في برج شاهق بدبي

سيطرت فرق الإطفاء على حريق نشب ببرج شاهق في مرسى دبي وسط عاصفة رملية اجتاحت المدينة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي الأحد إن الحريق نشب في برج زين، مضيفا أنه تم إجلاء السكان، ولا توجد إصابات حتى اللحظة.

Dubai Civil Defence controls the fire that broke out in Zen Tower in the Dubai Marina area amidst extremely windy and dusty weather conditions; the building was evacuated safely and no injuries were reported. pic.twitter.com/Q1vONssMim — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 13, 2018

ولم يتضح سبب الحريق بعد.

حريق كبير في برج زين في منطقة دبي مارينا (مرسى دبي) #الامارات وتم آخلاء المبنى من النزلاء، أندلع الحريق بسبب الرياح العاتية، وقته حوالي الساعة 10:30 صباحا، أدى الحريق في البرج، إلى توقف حركة المرور في الشوارع المحيطة.!! pic.twitter.com/TT645HfiXP — AlAA (@0i3__) May 13, 2018

​ومررت السلطات في دبي لوائح جديدة للسلامة من الحرائق العام الماضي.