رهف تتذوق طعم الحرية

" حرية حرية حرية.." تغريدة كررت فيها رهف محمد هذه الكلمة 24 مرة للتعبير عن حجم سعادتها بالحرية التي قالت إنها حرمت منها في السعودية، ونالتها لحظة خطت قدماها أرض كندا.

رهف التي قالت في أول مؤتمر صحافي لها "أريد أن أكون مستقلة" ولن أتحدث للإعلام، لم تحرم متابعيها من مشاركة لحظات الحرية التي رسمت ملامح حياتها الجديدة.

رهف (18 عاما) والتي تبحث عن الحرية، تمكنت الآن ومن دون خوف أن تشارك الآخرين بكأس النبيذ الأحمر.​ وتجربة وجبة الإفطار السريعة من لحم الخنزير المقدد على الطريقة الكندية.​

وبدأت رهف حياة مختلفة تماما، فقد باتت قادرة على الخروج وحدها واحتساء كوب من قهوة العلامة الشهيرة "ستار باكس".

​رهف تقول إنها لم تكن تتوقع هذا الحجم من "الدعم" والاحتضان الكندي لها، وقالت: "أود أن أشكر الناس على دعمهم، وإنقاذ حياتي، في الحقيقة لم أكن أحلم بهذا الحب والدعم، أنتم الشرارة التي تحفزني لأن أصبح أفضل".

ولدت رهف عام 2000 في السعودية ونشأت فيها، لكنها تقول إن أسرتها منعتها من الدراسة في الجامعة، مضيفة أن شقيقها حبسها بمساعدة من والدتها لشهور لأنها "قصت شعرها".

وبينت في إفادتها لفريق من الأمم المتحدة منحها صفة لاجئة أنها تعرضت لـ "إيذاء جسدي ونفسي"، وكانت "مجبرة على زواج تقليدي".

وبدأت قصتها حين سافرت مطلع كانون الثاني/ يناير من الكويت إلى تايلاند، حيث احتجزتها سلطات المطار لمخالفتها انظمة الهجرة، لتبدأ بنشر تغريدات تناشد فيها العالم مساعدتها وحماتيها من إعادتها إلى السعودية لأنها تخشى على حياتها.

ولقيت قصة رهف صدى على المستوى العالمي، دفع الأمم المتحدة إلى منحها لقب لاجئة، واستقبلتها كندا. لتبدأ هناك حياة "الحرية" كما وصفتها. وقررت الفتاة السعودية التخلي عن اسم عائلتها "القنون" بعد تبرؤ عائلتها منها.