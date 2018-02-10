تحذير جديد من خطر السجائر الإلكترونية

حذرت نتائج دراسة علمية نشرت مؤخرا على دورية Frontiers in Psychology من خطر المنكهات التي تحلى بها سوائل السجائر الإلكترونية على الرئتين، حتى لو كانت لا تحتوي هذه السوائل على نيكوتين.

وقام باحثون بدراسة تأثير المواد الكيميائية في المنكهات المستخدمة في سوائل السجائر الإلكترونية شائعة الاستخدام (مع العلم أن هذه السوائل لم يكن بها نيكوتين) على أحد أنواع خلايا الدم البيضاء المهمة لمناعة الجسم، وتبين زيادة فرص إصابة الجسم بالالتهابات وتلف الأنسجة وموت هذا النوع من الخلايا.

وأشارت الدراسة إلى أن تلف الخلايا يمكن أن يؤدي بمرور الوقت إلى الإصابة بالكثير من مشكلات الرئة مثل التليف، والانسداد الرئوي المزمن، والربو، بحسب إفران راهمان، من الفريق الذي أجرى الدراسة، وهو باحث في المركز الطبي بجامعة روتشستر بنيويورك.

وتوضح الدراسة أن الرئتين عرضة للتأثيرات الضارة للمواد الكيميائية في المنكهات عند تسخين السوائل واستنشاق البخار.