"EEE" يحتجز سكان ولاية أميركية في منازلهم

في نداء عاجل، حثت السلطات الصحية في ولاية ميشيغان السكان على إلغاء أنشطتهم الخارجية المسائية والبقاء في منازلهم، بعد الإبلاغ عن عدد من الإصابات والوفيات جراء مرض فيروسي خطير.

وتعاني ولاية ميشيغان من تفشي مرض يسمى eastern equine encephalitis (EEE) ويعني التهاب "الدماغ الخيلي الشرقي".

وقصد بالنداء عدد من مقاطعات الولاية الجنوبية حيث تم رصد إصابة سبعة أشخاص، توفي منهم ثلاثة.

وقال إدوارد ووكر، أستاذ علم الأحياء الدقيقة وعلم الحشرات في جامعة ميشيغان: "الشتاء طويل، لذا يريد الناس أن يخرجوا ويتمتعوا بالطقس الدافئ في المساء". محذرا "لسوء الحظ، هذا خطر الآن".

وعلى المستوى القومي ترصد مراكز السيطرة على الامراض والوقاية منها في المتوسط نحو سبع حالات في العام، ولكن هذا العام، تم تشخيص ما لا يقل عن 20 شخصا بمرض EEE في كونيتيكت وماساتشوستس ونيوجيرسي ورود آيلاند وكذلك ميشيغان.

الحامل الرئيسي للفيروس بعوض يتغذى على دماء الطيور يسمى "Culiseta melanura".

ولكن هناك نوع آخر من البعوض يسمى "Coquillettidia perturbans" وهذا هو المسؤول عن نقل الفيروس من الطيور إلى الخيول والبشر.

نسبة الأشخاص الذين يصابون بـ "EEE" بعد التعرض للدغات البعوض الحامل للمرض، قليلة، لكن المصابين يتعرضون لنكسات حادة.

وتبدأ الأعراض بالصداع والحمى المرتفعة والقشعريرة والقيء، بعد أربعة إلى 10 أيام من تعرض الشخص للدغة البعوض (فترة الحضانة).

ومع تقدم المرض، تسوء حالة المريض وقد يدخل في نوبات وغيبوبة.

ويؤدي التهاب الدماغ الخيلي إلى الوفاة في حوالي ثلث حالات الإصابة، ومن يبقون على قيد الحياة يتعرضون في الأغلب إلى تلف في الدماغ.

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن أفضل طريقة لمكافحة المرض، هو تجنب لدغات البعوض.