إدانة جابر عصفور بـ'إهانة القضاء'

قضت محكمة مصرية الثلاثاء بحبس وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة وتغريمه 10 آلاف جنيه (حوالي 570 دولارا) بتهمة "إهانة وسب السلطة القضائية".

وبرأت محكمة جنايات القاهرة ثلاثة صحافيين في القضية ذاتها، هم نضال ممدوح، ومحمد حمدي، ومحمد الباز.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة "إهانة وسب السلطة القضائية"، بعد أن وصف عصفور، خلال كلمة له بمؤتمر، مرافعة النيابة في إحدى القضايا بأنها "أشد تطرفا من تنظيم داعش الإرهابي"، ونشر المتهمون الآخرون الكلمة تحت عنوان "خطاب النيابة العامة أكثر تطرفا من داعش".