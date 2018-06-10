Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
مصر

قرار بتجديد حبس أبو الفتوح

عبد المنعم أبو الفتوح

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر الأحد تجديد حبس رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد اتهمت أبو الفتوح بنشر وإذاعة أخبار كاذبة وتعريض أمن البلاد للخطر وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.

وأدرج أبو الفتوح في شباط/فبراير الماضي على قوائم الإرهابيين بناء على مذكرة مقدمة من النائب العام.

وكان قد اعتقل في الشهر ذاته ووجهت إليه اتهامات تتعلق بعقد اتصالات مع أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين من أجل "الإخلال بالنظام العام، والدعوة لتغيير نظام الحكم بالقوة".

وكان أبو الفتوح قد أعلن انشقاقه عن الإخوان المسلمين والترشح لانتخابات الرئاسة في 2012، ودعا مع عدة شخصيات سياسية بارزة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي نظمت في آذار/مارس الماضي.

مقالات ذات صلة

Back to top
XS
SM
MD
LG