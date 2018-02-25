مصر.. التحفظ على أموال عبد المنعم أبو الفتوح

قرر النائب العام المصري نبيل صادق التحفظ على أموال رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح و15 آخرين بتهمة ممارسة "أنشطة إرهابية"، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية الأحد.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر الأسبوع الماضي قرار محكمة جنوب القاهرة إدارج أبو الفتوح على قوائم الإرهابيين بناء على مذكرة مقدمة من النائب العام.

واعتقلت السلطات أبو الفتوح في 14 شباط/فبراير ووجهت له اتهامات تتعلق بعقد اتصالات مع أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين من أجل "الإخلال بالنظام العام، والدعوة لتغيير نظام الحكم بالقوة".

وكان أبو الفتوح قد أعلن انشقاقه عن الإخوان المسلمين والترشح لانتخابات الرئاسة في 2012، ودعا مع عدة شخصيات سياسية بارزة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في آذار/مارس المقبل.