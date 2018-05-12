مصر.. القبض على ناشطة انتقدت التحرش الجنسي

أعلنت مصادر أمنية مصرية القبض على ناشطة مصرية بعد قيامها بنشر شريط فيديو على موقع فيسبوك تنتقد فيه المؤسسات المصرية والتحرش الجنسي، ما أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو الذي نُشر هذا الأسبوع على فيسبوك، اتهمت أمل فتحي (33 عاما) رجال أمن إحدى المؤسسات المصرفية العامة بالتحرش بها.

وقررت نيابة المعادي حبس الناشطة 15 يوما على ذمة التحقيق، بحسب ما جاء في بيان للمفوضية المصرية للحقوق والحريات وهي منظمة محلية غير حكومية.

ووجهت النيابة إلى الناشطة تهم "التحريض على قلب نظام الحكم المصري"، و "بث إشاعات كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وقالت منظمة العفو الدولية إن الشرطة ألقت أيضا القبض على محمد لطفي، زوج الناشطة والمحامي المعني بقضايا حقوق الإنسان صباح الجمعة قبل أن تطلق سراحه بعد عدة ساعات.

وأضافت المنظمة في بيان: "إنه يوم مظلم عندما تهتم السلطات المصرية بإسكات امرأة تتحدث عن التحرش الجنسي بدلاً من اتخاذ خطوات لحل المشكلة"، ودعت إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن أمل فتحي".