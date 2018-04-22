مصر.. تعديل قانوني يتيح حظر زراعة محاصيل أكثر استهلاكا للمياه

وافق البرلمان المصري الأحد على تعديل قانوني يتيح للحكومة حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق تحددها.

وقال نواب إن المحاصيل التي ستُحظر ستكون من النوع الأكثر استهلاكا للمياه.

وأثار بناء سد النهضة في إثيوبيا مخاوف في مصر من انخفاض حصتها من مياه النيل خلال ملء خزان السد في السنوات المقبلة.

ويتيح التعديل لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري تحديد مناطق لزراعة أصناف من المحاصيل دون غيرها لترشيد استهلاك المياه والحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف.

ويعاقب التعديل المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان وإزالة المخالفة على نفقته، وأجاز حبس المخالف مدة لا تزيد على ستة أشهر.

وقال رئيس البرلمان علي عبد العال في الجلسة: "الجميع يعلم أن مصر تعاني الآن من فقر مائي والذي من شأنه ضرورة أن يتم الترشيد في زراعة المحاصيل التي تحتاج للمزيد من المياه".