جدل في مصر حول 'وزن مضيفات الطيران'

بين وزير وبرلمانية ونقابة مهنية، جدل يدور في مصر حول مظهر المضيفات والمضيفين بشركة مصر للطيران، الخطوط الجوية الحكومية.

الأمر بدأ بطلب إحاطة في مجلس النواب تقدمت به الأسبوع الماضي النائبة جليلة عثمان حول ما وصفته بتدني مظهر مضيفي ومضيفات الشركة.

وفي نقاش دار في اجتماع للجنة السياحة والطيران بالبرلمان اشتكت عثمان من وجود "مضيفات (عمرهن) فوق الخمسين (عاما)" مطالبة بنقلهم لوظائف أخرى ووضع حد أقصى لسن العاملين بوظيفة الضيافة الجوية، حسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية.

ووجهت البرلمانية حديثها لوزير الطيران المدني شريف فتحي قائلة "ليس من العيب أن نرفع مستوي كفاءتهم".

وأوضحت النائبة أن الضيافة تعد واجهة أولى للبلاد أمام الزائرين معلقة على هيئة بعض المضيفات قائلة "لا يصح أن يكون المضيفة حجمها كبيرا بعض الشيء ... لو كان هذا شكلها فلنغيرها".

ورغم تأكيد وزير الطيران شريف فتحي إيقاف بعض المضيفات بسبب وزنهم الزائد، رفض الوزير تعميم هذا النموذج، مشيرا إلى وجود ما يزيد على ثلاثة آلاف مضيف ومضيفة بمصر للطيران.

ولاقت تعليقات البرلمانية المصرية ردا غاضبا من النقابة العامة للضيافة الجوية التي قالت في بيان الاثنين إن "الاستجواب المقدم (في البرلمان) نوع من التمييز العنصري ضد المرأة".

وأضافت النقابة في بيانها أن "المعيار الرئيس لهذه المهنة هو اللياقة الطبية للطيران ... وإذا كانت النائبة الفاضلة لا ترى في ذلك تمييزا ضد المرأة، فإن النقابة تدعو سيادتها إلى التفضل بتنفيذ اقتراحها أولا داخل مجلس النواب".

المصدر: وسائل إعلام مصرية