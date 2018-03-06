'راكب مشاغب' يحاول اقتحام قمرة طائرة تابعة لمصر للطيران

قال مصدر في شركة مصر للطيران إن راكبا حاول اقتحام قمرة طائرة تابعة للشركة بعد إقلاعها من مطار العاصمة العمانية مسقط في طريقها للقاهرة.

ووصلت الرحلة رقم 931 التي كان على متنها 78 راكبا إلى مطار القاهرة متأخرة عن موعدها المحدد بسبب عودتها إلى مسقط مرة أخرى.

وأضاف المصدر أن "راكبا مشاغبا" أصيب بحالة هياج وردد عبارات غير مفهومة حاول اقتحام قمرة القيادة قبل أن تتم السيطرة عليه.

وأصاب الراكب أحد أفراد الطاقم أثناء محاولة السيطرة عليه، حسب وسائل إعلام مصرية.

وتم تسليم الراكب الذي يبلغ من العمر 51 عاما إلى سلطات الأمن في سلطنة عمان للتحقيق معه.