انفجار يستهدف موكب مدير أمن الإسكندرية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية السبت مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة رشدي وسط مدينة الأسكندرية شمالي البلاد.

وأوضحت الوزارة أن الانفجار وقع أثناء مرور مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر الذي كان يستقل سيارته.

وأفاد مسؤول مركز الإعلام الأمني بـ"انفجار عبوة ناسفة وضعت أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية".

وذكرت الوزارة أن القوات الأمنية وقوات الحماية المدنية توجهت إلى موقع الانفجار حيث يتم إجراء تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

ونشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية على صفحتها في فيسبوك مقطع فيديو من موقع الانفجار.

تحديث (10:00 ت.غ)

أفادت وسائل إعلام مصرية السبت بأن انفجارا شديدا وقع في مدينة الإسكندرية.

ونقلت وسائل الإعلام عن وزارة الصحة أن شخصا واحدا على الأقل قتل فيما أصيب اثنان آخران.

وتحدثت الأنباء عن أن سيارة ملغومة انفجرت في منطقة رشدي شرق المدينة.