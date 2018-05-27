مصر: اعتقال الناشط حازم عبد العظيم

ألقت الشرطة المصرية القبض على الناشط السياسي حازم عبد العظيم وسط حملة متصاعدة على منتقدين ومعارضين للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال حقوقيون ونشطاء إن قوات تابعة للشرطة قبضت على عبد العظيم فجر السبت. وسيُحال إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه.

بينما كشفت مصادر أمنية أن عبد العظيم يواجه تهم نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة ما يستوجب صدور أمر من النيابة بحبسه على ذمة التحقيق على غرار نشطاء سياسيين وحقوقيين آخرين ألقي القبض عليهم خلال الأسابيع الماضية واتهموا بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الحكومة والانضمام لمنظمات أسست على خلاف أحكام القانون.

وعبد العظيم كان أحد مسؤولي حملة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى في عام ألفين وأربعة عشر قبل أن يتحول لأحد أبرز منتقدي سياسات السيسي.

وشغل عبد العظيم منصب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عهد الرئيس السابق حسني مبارك لكنه شارك في ثورة يناير التي أطاحته كما شارك في مظاهرات الثلاثين من يونيو التي أطاحت حكم الإخوان المسلمين قبل خمسه أعوام.

وتتهم منظمات حقوقية حكومة السيسي بشن حملة واسعة على المعارضة تقول إنها أسوأ حملة تشهدها مصر على الإطلاق.

لكن الحكومة تقول إنها حريصة على صيانة الحقوق والحريات مع حفظ أمن واستقرار البلاد التي تواجه حربا على الإرهاب.

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وكانت الولايات المتحدة أعربت قبل أيام عن قلقها من اعتقال السلطات المصرية ناشطين سلميين وذلك في مكالمة هاتفية أجراها نائب الرئيس مايك بنس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي.

