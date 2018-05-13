اعتقال البرلماني المصري السابق توفيق عكاشة

اعتقلت السلطات المصرية مساء الأحد البرلماني السابق توفيق عكاشة لكي ينفذ حكما قضائيا صدر ضده في وقت سابق بشأن "تزويره شهادة دكتوراة".

ونقلت صحيفة الأهرام الرسمية عن مصدر قضائي قوله إن أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة غرب القاهرة ألقت القبض على عكاشة، مشيرا إلى أن الإعلامي المصري "سيظل محبوسا على ذمة الحكم، نظرا لأن حكم الاستئناف واجب النفاذ لحين طعنه على الحكم أمام محكمة النقض، وإصدار قرار آخر بشأن الحكم".

وكانت محكمة جنح قد أيدت في أيلول/سبتمبر الماضي سجن عكاشة عاما بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

من جهة أخرى أفادت الأهرام بأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من عكاشة، والتي يطالب فيها بوقف قرار منع ظهوره في الإعلام وغلق قناة الفراعين، لجلسة في 27 أيار/ مايو المقبل.

وذكر عكاشة في دعواه أن قرار منعه من الظهور مخالف للقانون والدستور.