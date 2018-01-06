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مصر

حبس أربعة على ذمة التحقيق في حادث منطاد الأقصر

مناطيد قرب الأقصر

أمرت النيابة العامة في مدينة الأقصر جنوبي مصر السبت بحبس أربعة أشخاص على ذمة التحقيق في حادث سقوط منطاد أسفر عن مصرع سائح من جنوب أفريقيا.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن بين المحبوسين قائد المنطاد، من دون أن تذكر التهم التي وجهت إلى المعتقلين الأربعة.

ووقع الحادث الجمعة وأصيب خلاله 15 سائحا أجنبيا بجروح إلى جانب قائد المنطاد الذي يحمل الجنسية المصرية.

وذكرت سلطة الطيران المدني في بيان الجمعة أن الحادث نتج عن "هبوط قوي" للمنطاد.

وكان حادث منطاد قرب الأقصر أيضا قد أدى في 2013 إلى مقتل 19 سائحا أجنبيا معظمهم من آسيا وأوروبا.

المصدر: وكالات

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