مصر.. ارتفاع وشيك في أسعار البنزين والكهرباء

تخطط الحكومة المصرية لخفض الدعم الذي تقدمه لمواد الطاقة في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019لصالح ، زيادة في الدعم الموجه للسلع التموينية.

وحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز الثلاثاء، يصل حجم الخفض للمواد البترولية إلى 26 في المئة، والكهرباء 47 في المئة، بينما تقدر الزيادة الموجهة لدعم السلع التموينية بخمسة في المئة.

وأظهرت الوثيقة أن حجم الدعم الحكومي في الموازنة الجديدة يبلغ 89.075 مليار جنيه (5.03 مليارات دولار) مقارنة بـ 120.926 مليار جنيه في ميزانية 2017-2018.

ويبلغ الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول تموز/ يوليو، 16 مليار جنيه مقارنة بـ 30 مليارا في موازنة 2017-2018.

وتقدمت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في آذار/ مارس، على أن يتم إقراره قبل نهاية حزيران/يونيو.

وبدأت مصر في تموز/ يوليو 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات، لكنها مددتها لتنتهي من دعم الكهرباء في حزيران/يونيو 2022.

دعم السلع التموينية

وحسب الوثيقة، فإن الحكومة المصرية تعمل على زيادة دعم السلع التموينية بنحو خمسة في المئة في السنة المالية المقبلة.

وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين.

وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية.