مصر.. حفظ التحقيق في قضية ضد وزير التموين السابق

أمر النائب العام المصري بحفظ التحقيقات في قضية ضد وزير التموين السابق خالد حنفي تتعلق بفساد في شراء القمح، وهو ما يعني تبرئته من الشبهات التي أحاطت به، حسب مستند رسمي.

وقالت مذكرة من مكتب النائب العام إن التحقيقات في البلاغ المقدم ضد حنفي أغلقت في 12 ديسمبر كانون/الأول وجرى إسقاط الاتهامات الجنائية المرتبطة بإساءة استخدام المال العام، وفق وكالة "رويترز".

وكان حنفي مسؤولا عن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الرسمي للحبوب في مصر، عندما أشار تحقيق برلماني في 2016 إلى أن ملايين الدولارات المخصصة لدعم المزارعين استخدمت لشراء قمح لم يكن موجودا.

واستقال حنفي في آب/أغسطس 2016 وسط جدل آخر بشأن ما إذا كان استخدم أموال الدولة لدفع نفقات إقامة في فندق فاخر، وهو ما نفاه.

ولم توجه إلى حنفي اتهامات مباشرة بالتواطؤ في فضيحة المشتريات لكن برلمانيين فتحوا تحقيقا موسعا في الأمر وألقى مسؤولون بالصناعة باللوم على إدارته.

وتعد مصر أكبر مشتر للقمح في العالم.