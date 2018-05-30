مصر.. حبس مسؤولين كبار بتهم فساد

أمر النائب العام المصري نبيل صادق الأربعاء بحبس أربعة مسؤولين كبار بوزارة التموين أربعة أيام على ذمة التحقيق في تهم فساد موجهة ضدهم حسبما نقلت وكالة الأنباء المحلية الرسمية.

والمسؤولون الذين كشف القبض عليهم الثلاثاء هم رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مكتبه ومستشارا وزير التموين للإعلام وللاتصال السياسي بمجلس النواب.

ووجهت نيابة أمن الدولة لهم اتهامات بطلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من موردي سلع غذائية مقابل إرساء عطاءات.

ويرأس علاء فهمي مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهو لواء سابق. وتتعامل الشركة في عدد كبير من السلع وتطرح مناقصات محلية ودولية لسلع مثل الزيوت النباتية والسكر. لكن دورها تقلص في السنوات الأخيرة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.