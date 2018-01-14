عازفة فلوت تصبح أول وزيرة للثقافة في تاريخ مصر

بعد سنوات من طرح اسمها لتولي المنصب الذي شغلته في الماضي أسماء مثل ثروت عكاشة ويوسف السباعي، أصبحت إيناس عبد الدايم أول وزيرة للثقافة في تاريخ مصر.

ضمن تعديل وزاري محدود، أقسمت عبد الدايم الأحد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس الشعب على تعيينها في المنصب، لتخلف بذلك حلمي النمنم في منصب الوزير.

"ربما مصر ليست مهيئة لأن تكون امرأة وزيرة للثقافة"، هذا ما قالته عبد الدايم، عازفة الفلوت الشهيرة بعد ما تردد اسمها بقوة لشغل المنصب ذاته عام 2013 بعد الإطاحة بحكومة الرئيس السابق محمد مرسي التي أبعدتها عن رئاسة دار الأوبرا المصرية.

وهذه أبرز الحقائق من سجل عبد الدايم المهني: