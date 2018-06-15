كوبر يعلن التشكيلة الأساسية للفراعنة أمام الأوروغواي

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري تشكيلة الفراعنة التي ستواجه الأوروغواي الجمعة ضمن مباريات المجموعة الأولى في كأس العالم.

وقرر كوبر إبقاء النجم محمد صلاح احتياطيا وعدم الدفع به منذ البداية، في إشارة على ما يبدو أن هداف الدوري الإنجليزي ما زال بحاجة لبعض الوقت للتعافي بشكل كامل من إصابته في الكتف.

وسيبدأ كوبر المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد عبد الشافي – علي جبر – أحمد حجازي – أحمد فتحي

الوسط: محمد النني – طارق حامد – عمرو وردة – عبد الله السعيد – محمود تريزيجيه

الهجوم: مروان محسن