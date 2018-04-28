مصر.. حكم نهائي بإعدام ستة أشخاص

أيدت محكمة النقض المصرية السبت حكما بإعدام ستة أشخاص في قضية اقتحام مركز شرطة في محافظة المنيا جنوب البلاد قبل نحو خمس سنوات.

وبرأت المحكمة كذلك 47 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية أحداث مطاي"، كما قضت بالسجن المؤبد على 119 آخرين.

ومحكمة النقض هي أعلى درجات التقاضي في مصر وتعد أحكامها نهائية لا يجوز الطعن عليها.

وتعود أحداث القضية إلى آب/أغسطس 2013 حيث أضرم متظاهرون، تقول السلطات إنهم من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، النار في مركز شرطة مطاي.

واندلعت المظاهرات في أعقاب فض اعتصامين للجماعة في القاهرة أدى إلى مقتل مئات من أعضائها ومؤيديها.