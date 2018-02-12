الجيش المصري: تصريحات جنينة حول وثائق عنان تشكل جرائم

قال المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي الاثنين إن تصريحات الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة حول امتلاك رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان وثائق ضد مسؤولين بالدولة تشكل "جرائم"، وذلك حسب بيان عبر صفحته على "فيسبوك".

وأوضح البيان أن "تهديد" جنينة بنشر تلك الوثائق حال اتخاذ "إجراءات قانونية" ضد عنان يهدف إلى "إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".

وأضاف أن القوات المسلحة "ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية" ضد جنينة وعنان.​

وكان جنينة، مساعد عنان في حملة ترشحه للرئاسة والتي توقفت إزاء إلقاء السلطات القبض على رئيس الأركان الأسبق، قال الأحد في تصريحات لموقع هافنغتون بوست إن هناك "وثائق موجودة خارج مصر" تدين قيادات بالحكومة المصرية ستظهر إذا تعرضت حياة عنان للخطر.

وتعرض جنينة لاعتداء بالضرب نهاية كانون الثاني/يناير، قالت عنه السلطات المصرية إنه "لم يكن به أي قصد جنائي".