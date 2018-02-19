مصر.. رفض طلبات 12 منظمة لمراقبة الانتخابات الرئاسية

رفضت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الأحد طلبات 12 منظمة مجتمع مدني لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في آذار/مارس المقبل، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

كما رفضت الهيئة طلبي نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب لمراقبة الاستحقاق الرئاسي.

وجاء من بين المنظمات التي رفضت الهيئة طلباتها، المركز الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان وتنمية المجتمع.

وكانت الهيئة المشرفة على الانتخابات في البلاد وافقت في كانون الثاني/يناير على طلبات 27 منظمة لمراقبة الانتخابات التي يتنافس فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.