سباق الرئاسة المصري.. رحلة البحث عن مرشحين

قبل ساعات من غلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقررة في آذار/مارس المقبل، يظل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرشح الوحيد رسميا لخوض السباق الرئاسي وسط محاولات ترشح لمنافسين انتهت بالفشل لأسباب مختلفة.

الرئيس المصري تقدم بأوراق ترشحه لولاية ثانية الأربعاء فيما تم تداول سبعة أسماء بقوة كمرشحين إلا أن أحدهم لم يتقدم بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات التي تغلق الاثنين باب استقبال طلبات الترشح.

وهذه هي أبرز الأسماء التي طرح اسمها للترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية:

أحمد قنصوة

​

الضابط في الجيش المصري أحمد قنصوة أعلن في 29 تشرين الثاني/نوفمبر اعتزامه الترشح في الانتخابات المقبلة وذلك قبل أن تعلن هيئة الانتخابات الجدول الزمني للسباق الرئاسي.

وبعد ثلاثة أيام من نشره المقطع أمرت النيابة العسكرية المصري حبس قنصوة على ذمة التحقيق، بتهمة إبداء آراء سياسية بما لا يتفق مع مقتضيات النظام العسكري.



وفي 19 كانون الأول/ديسمبر أصدرت محكمة عسكرية ضد قنصوة حكما بالسجن ست سنوات

أحمد شفيق

​من الإمارات، حيث مقر إقامته وقتئذ، أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق نيته الترشح لمنصب رئيس الجمهورية قبل أن يثير جدلا واسعا عندما انتشر مقطع فيديو له يقول إنه محتجز بالإمارات.

عودة شفيق إلى مصر لم تنه الجدل حوله، إذ أنه توارى عن الظهور العلني أو الحديث قبل أن يخرج ببيان يعلن فيه عدوله عن الترشح ويقول إنه لن يكون "الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة".

محمد أنور السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات وضع برنامجا انتخابيا للترشح على منصب الرئيس تحت شعار "الشعب يحكم".

لكن الرئيس السابق للجنة حقوق الانسان بالبرلمان أعلن في 14 كانون الثاني/يناير قراره عدم الترشح للانتخابات مشيرا إلى أن ذلك جاء نزولا على رأي حملته الانتخابية.

سامي عنان

​ترشح الرئيس الأسبق لأركان الجيش المصري سامي عنان أعلنه في البداية حزب مصر العروبة في 11 كانون الثاني/يناير، قبل أن يعلنه بنفسه في خطاب ينتقد فيه الحكومة الحالية بعد ثمانية أيام.

عنان قال غنه سيترشح مدعوما بنائبين له هما رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني إلا أن حملته أعلنت وقف أنشطتها بعد إلقاء السلطات العسكرية القبض على عنان.

القيادة العامة للقوات المسلحة قالت في بيان إن عنان "ارتكب مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة" وأكدت أن عنان لا يزال "مُستدعى" على قوة الجيش.

خالد علي

المحامي الحقوقي البارز أعلن عن عزمه على الترشح للانتخابات المقبلة وطرح برنامجا لإدارة الملفات الأساسية وكذلك مشروع قانون جديد للانتخابات الرئاسية وطالب بضمانات لانتخابات نزيهة.

ولكن بعد يوم من إلقاء القبض على عنان أعلن علي عدم ترشحه للسباق الرئاسي مشيرا إلى تعرض حملته الانتخابية لمضايقات منها القبض على عدد من أعضاء الحملة و"سرقة توكيلات المواطنين المؤيدين لنا" و"تسويق إشاعة أننا نشتري التوكيلات بالمال".

السيد البدوي

بعد انسحاب علي من السباق الرئاسي تداولت وسائل إعلام مصرية أسماء من المشهد السياسي قد تخوض المنافسة الانتخابية في مواجهة السيسي.

من بين تلك الأسماء برز رئيس حزب الوفد السيد البدوي كمرشح محتمل قبل أن تعلن الهيئة العليا للحزب، الذي يملك 36 عضوا بالبرلمان، السبت رفضها ترشيح البدوي.

مرتضى منصور

البرلماني ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أعلن قال في 13 كانون الثاني/يناير إنه ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى مجلس النواب لجمع التوقيعات اللازمة لترشحه رسميا.

لكنه تراجع السبت عن نيته الترشح وقال إنه سيعلن لاحقا عن أسباب اعتذاره عن خوض السباق الرئاسي.

آخرون

حتى لحظة نشر هذا التقرير، تتداول وسائل الإعلام المصرية أسماء سياسيين كموسى مصطفى موسى وأحمد الفضالي كمرشحين محتملين قبل أقل من يوم على غلق باب الترشح، غير أن أحدا منهما لم يتقدم رسميا بطلب خوض المنافسة.

وبالمقابل، أطلق سياسيون معارضون، بينهم المرشحان السابقان للرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد أنور السادات، حملة مقاطعة للانتخابات المقبلة.