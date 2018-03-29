إعلان النتائج الأولية للانتخابات المصرية

أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات بانتخابات الرئاسة المصرية تقدم الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي، حسبما أفادت به وسائل إعلام رسمية.

وحسب صحيفة أخبار اليوم الرسمية، حصل السيسي حتى الآن على 21.5 مليون صوت، مقابل 721 لمنافسه الوحيد في الانتخابات موسى مصطفى موسى.

وبهذا يكون السيسي قد فاز بأكثر من 90 في المئة من الأصوات.

وبلغت نسبة المشاركة التقديرية في التصويت نحو 35 في المئة. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في مصر حوالي 60 مليونا.

ومن المقرر أن تصدر النتائج النهائية للانتخابات الاثنين المقبل.

وخاض السيسي الانتخابات من دون منافسة حقيقية بعد إلقاء القبض على أحد المرشحين البارزين وانسحاب آخرين، ومن المرجح أن يفوز بولاية رئاسية ثانية من أربع سنوات.