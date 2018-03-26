انتخابات الرئاسة.. معركة مصرية على تويتر

أدلى المصريون الاثنين بأصواتهم في أول أيام التصويت داخل البلاد بالانتخابات الرئاسية، لكن ذلك سبقه اقتراع من نوع آخر حول جدوى السباق الرئاسي على هيئة تغريدات وتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي.

عشية الانتخابات التي يتنافس فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس حزب الثورة موسى مصطفى موسى، تصدر وسم (#نازلين_نكمل_المشوار)، الذي يدعو متداولوه الناخبين من خلاله إلى المشاركة بكثافة، تغريدات المصريين على موقع "تويتر".

وجاء وراءه وسم (#متنزلش) الذي يحث مشاركوه على مقاطعة الاستحقاق الرئاسي.

سيادة المواطن ابن مصر

يا حر ابن حر

بعد التحية و السلام شايلك رسالة



سيادة المواطن،، ببلغ سيادتك ،جنابك

سعادتك ،لازم تيجي

لما مصر هتقولك تعالى#نازلين_نكمل_المشوار pic.twitter.com/DIZhKRS5HC — Sara Fahmy (@sarafahmmy) March 26, 2018

مقاطع ما يسمي بالانتخابات الرئاسية المزمع أجرائها في الأيام الثلاثة القادمة علشان الانتخابات تعرف بالتنافسية وليس مرشح مؤيد لمنافسه #متنزلش pic.twitter.com/k5aAfhBfBC — Tarek Hussein (@TarekHussein22) March 25, 2018

ومع بدء التصويت، استمرت الدعوات من الجانبين للمقاطعة أو المشاركة.​

#نازلين_نكمل_المشوار

علشان نخرس قنوات الاخوانجية والتي تتبني الارهاب ضد الشعب المصري 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/AxQMxXKVwG — #الجيش_المصري_رجال (@EGY2030hesham) March 25, 2018

ومن المتوقع أن يفوز الرئيس المصري بولاية ثانية، ما يجعل الأنظار تتركز على نسبة المشاركة بعد انسحاب مرشحين معارضين.​

⁧#متنزلش⁩

بعد إقصاء كل المنافسين الحقيقيين بالبلطجة لم تعد تحظي هذه الانتخابات بأي شرعية أخلاقية أو سياسية، ولا من سيعلن رئيس #مصر بعدها. pic.twitter.com/Y0EqPGesN5 — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) March 25, 2018

ونشر الداعون للمشاركة صورا للناخبين في أول أيام التصويت، ومن بينهم مسؤولون وفنانون ومشاهير.​

الفنان حكيم يقود زفة انتخابية لتشجيع المواطنين ..على المشاركة بالانتخابات#انزل_شارك pic.twitter.com/6Y4KeU8sj3 — شمس (@shams708090100) March 26, 2018

🌠 وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم تدلي بصوتها الانتخابي في المدرسة البريطانية بمدينة الرحاب بالقاهرة .#الانتخابات_الرئاسية_2018#الانتخابات_الرئاسية#نازلين_نكمل_المشوار

pic.twitter.com/PZJX7DLpY4 — إعلاميه نساء مصر (@support2s) March 26, 2018

وبالمقابل عدد الداعون للمقاطعة أسبابا لعدم المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.​

في معظم الاستحقاقات الانتخابية بعد #ثورة_يناير مكانش حد محتاج يبتز الناس للنزول زي اللي بيحصل دلوقتي عشان كانوا عارفين ان صوتهم مهم فبينزلوا لوحدهم..

الابتزاز الرخيص ده والحشود المصطنعة اللي بتتحضر مايعملهاش غير نظام ضعيف وفاقد أدنى درجات المصداقية..#متنزلش pic.twitter.com/kbI8JkuZa2 — Shady ElGhazaly Harb (@shadygh) March 25, 2018