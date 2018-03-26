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انتخابات الرئاسة.. معركة مصرية على تويتر

ناخبة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية

أدلى المصريون الاثنين بأصواتهم في أول أيام التصويت داخل البلاد بالانتخابات الرئاسية، لكن ذلك سبقه اقتراع من نوع آخر حول جدوى السباق الرئاسي على هيئة تغريدات وتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي.

عشية الانتخابات التي يتنافس فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس حزب الثورة موسى مصطفى موسى، تصدر وسم (#نازلين_نكمل_المشوار)، الذي يدعو متداولوه الناخبين من خلاله إلى المشاركة بكثافة، تغريدات المصريين على موقع "تويتر".

وجاء وراءه وسم (#متنزلش) الذي يحث مشاركوه على مقاطعة الاستحقاق الرئاسي.

ومع بدء التصويت، استمرت الدعوات من الجانبين للمقاطعة أو المشاركة.​

ومن المتوقع أن يفوز الرئيس المصري بولاية ثانية، ما يجعل الأنظار تتركز على نسبة المشاركة بعد انسحاب مرشحين معارضين.​

ونشر الداعون للمشاركة صورا للناخبين في أول أيام التصويت، ومن بينهم مسؤولون وفنانون ومشاهير.​

وبالمقابل عدد الداعون للمقاطعة أسبابا لعدم المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.​

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