الأمم المتحدة حول انتخابات الرئاسة المصرية: مناخ ترهيب

شجب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الأربعاء ما وصفه بـ "مناخ الترهيب السائد" في مصر قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر.

وقال الحسين في تقرير سنوي إن ذلك الترهيب يتضمن عمليات اعتقال وتعذيب و"إسكات" لوسائل إعلام مستقلة.

وأوضح أنه "تتردد مزاعم عن الضغط على مرشحين محتملين للانسحاب، بعضهم بإلقاء القبض عليه. والتشريع يمنع المرشحين والمؤيدين من تنظيم تجمعات شعبية. وتم إسكات وسائل إعلام مستقلة، وحجب أكثر من 400 موقع لوسائل إعلام ومنظمات غير حكومية“.

واستنكرت الخارجية المصرية في بيان ما ورد في التقرير الأممي واصفة ما قاله المفوض السامي بأنه "ادعاءات واهية".

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وتجرى الانتخابات الرئاسية في مصر في الخارج أيام 16 و17 و18 آذار/ مارس الجاري، أما في الداخل فسوف تنظم من 26 إلى 28 من الشهر ذاته.

وينافس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرشح واحد هو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى والذي يتهمه البعض بدخول السباق الرئاسي فقط لدعم السيسي بعد انسحاب المرشحين الأخرين.